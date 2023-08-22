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СМИ: Эрдоган приедет в Россию для встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

По данным издания, президенты обсудят зерновую сделку России и Украины. Визит турецкого лидера станет «важнейшим шагом для продления действия соглашения».

«Он [Эрдоган - прим.ред.] думает, что каким-то образом можно найти точку соприкосновения», - заявил источник.

В середине июля Эрдоган сообщал, что Анкара готовится к визиту Путина в августе. Тогда же президент Турции заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.

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За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.

14 августа в турецких СМИ появились сообщения, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни».

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