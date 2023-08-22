СМИ: Эрдоган приедет в Россию для встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

По данным издания, президенты обсудят зерновую сделку России и Украины. Визит турецкого лидера станет «важнейшим шагом для продления действия соглашения».

«Он [Эрдоган - прим.ред.] думает, что каким-то образом можно найти точку соприкосновения», - заявил источник.

В середине июля Эрдоган сообщал, что Анкара готовится к визиту Путина в августе. Тогда же президент Турции заявил, что у него и Путина «общие позиции» по зерновой сделке.

За месяц до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Турцию по приглашению Эрдогана, но конкретные сроки визита еще не обсуждались.