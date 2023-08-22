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Недвижимость и раритетный Corvette: насколько богат Джо Байден

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Состояние президента США Джо Байдена в 2023 году оценивается в десять миллионов долларов по сравнению с восемью миллионами долларов, которыми политик располагал, когда вступил в должность, сообщает Forbes. Издание отмечает, что рост доходов Байдена не связан с бизнесом - новые миллионы ему принесла недвижимость. Президент владеет двумя домами в Делавэре, общая стоимость которых сейчас оценивается в семь миллионов долларов - на 1,8 миллиона долларов больше, чем они стоили на момент начала его президентства.

Самая ценная собственность президента - летний дом площадью 450 квадратных метров в Рехобот-Бич стоимостью в 4,5 миллиона долларов. Байден купил его в 2017 году, когда покинул пост вице-президента и заработал 11,1 миллиона долларов на выступлениях и книгах. Также Байден владеет автомобилем Corvette Stingray 1967 года выпуска. Это подарок его отца, заплатившего за машину 5600 долларов (51 тысяча в сегодняшних долларах). Также президент США получает зарплату в 400 тысяч долларов в год плюс около 250 тысяч долларов в виде пенсионных выплат.

S&P понизило кредитные рейтинги нескольких банков США

Международное рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитные рейтинги нескольких банков США и пересмотрело прогноз по некоторым организациям после аналогичного шага агентства Moody's, сообщает Reuters. В S&P предупредили, что риски финансирования и снижение прибыльности, вероятно, станут проверкой кредитоспособности сектора.

Рейтинги Associated Banc-Corp и Valley National Bancorp были понижены из-за высокой зависимости от брокерских депозитов. Рейтинги UMB Financial Corp, Comerica Bank и Keycorp в S&P понизили, сославшись на крупный отток депозитов и преобладающие более высокие процентные ставки. В рейтинговом агентстве заявили, что резкий рост процентных ставок оказывает давление на ликвидность многих американских банков. Также S&P изменило прогноз по S&T Bank и River City Bank со стабильного до негативного из-за высокой подверженности риску в сфере коммерческой недвижимости.

«Замечательный разговор с Путиным и теневое правление Маска»

В октябре 2022 года Колин Каль, тогда заместитель министра обороны США по вопросам политики, сидел в отеле в Париже и готовился сделать звонок, «чтобы предотвратить катастрофу на Украине», рассказал The New Yorker. После целого дня встреч с официальными лицами Британии, Франции и Германии Калю вручили телефон и попросили сделать важный звонок, после чего чиновник Пентагона удивился тому, с кем ему предстояло связаться: «Почему я звоню Илону Маску?».

Позже Каль рассказывал, что хотя Маск технически не является дипломатом или государственным деятелем, «важно относиться к нему как к таковому, учитывая влияние, которое он оказал на украинский кризис». SpaceX, космическая компания Маска, в течение нескольких месяцев предоставляла доступ в интернет по всей Украине, помогая армии страны. Однако в один момент со связью возникли проблемы, а SpaceX поставила Пентагону ультиматум: если власти США не возьмут на себя стоимость предоставления услуг на Украине (около четырехсот миллионов долларов в год), доступ к спутниковому интернету перекроют. Маск все больше беспокоился, что его технология используется в военных целях, и призывал к переговорам с Россией. Он представил собственный мирный план, который предусматривал проведение новых референдумов и признание российского Крыма. В разговоре с представителями Пентагона «и к их разочарованию» Маск заявил, что лично разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и беседа была «замечательной».

«Настоящая цель учений России и Китая»

Американские СМИ сообщили, что с 30 июля по 5 августа у берегов Аляски находились 11 российских и китайских военных кораблей. Эксперты заявили, что подобное совместное патрулирование двух стран произошло «впервые в истории», и назвали этот шаг «очень провокационном, учитывая напряженность вокруг Украины и Тайваня».

Японский журнал Shūkan Gendai подчеркивает, что появление кораблей РФ и Китая у Аляски стало продолжением совместных учений двух государств «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Автор издания назвал настоящей целью китайских и российских ВМС реализацию новой стратегии по «растягиванию» военного потенциала Японии и США в Восточной Азии. Также учения были направлены на демонстрацию Вашингтону отношений сотрудничества между Москвой и Пекином. Автор Shūkan Gendai добавил, что в России активно рассказывали об учениях, а в Китае хранили молчание, «стремясь не раздражать США лишний раз». По его мнению, Россия стремится продемонстрировать свою мощь, а КНР - с ее помощью создать ударную силу у берегов США.

«США и Европа все сильнее отдалются в украинском кризисе»

Китайское издание «Хуаньцю шибао» пишет, что украинский кризис принес США пользу в политической, экономической и оборонной областях. Однако Европа, нарастившая военную поддержку Украины под давлением Штатов, имеет отличные от американских цели, ее экономика из-за конфликта становится все более хрупкой, социальные проблемы нарастают и все больше европейцев хотят скорейшего прекращения кризиса.