В ЮАР начинает работу саммит БРИКС

В ЮАР сегодня начинает работу саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин примет в нём участие по видеосвязи. В центре внимания участников форума будут находиться вопросы экономики и безопасности. Кроме того, лидеры БРИКС обсудят расширение объединения. Ранее сообщалось, что официальные заявки на членство в группе подали 23 страны, в том числе Аргентина, Белоруссия, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Индонезия. По словам аналитиков, подобный интерес к БРИКС свидетельствует о формировании нового многополярного миропорядка.

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С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдёт 15-й саммит стран БРИКС. Мероприятие посетят главы Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на форуме представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате видео-конференц-связи.

Видео дня

Председательствует в БРИКС в этом году ЮАР. Как ожидается, основные мероприятия в рамках саммита состоятся 23 августа. В этот день пройдёт закрытое пленарное заседание лидеров объединения. После непубличной части будет организована также открытая сессия переговоров, в которой свои доклады представят Деловой совет, Женский деловой альянс и Новый банк развития БРИКС. По итогам форума главы государств планируют принять совместную декларацию.

Как сообщила в ходе брифинга 7 августа глава МИД ЮАР Наледи Пандор, тема саммита: «БРИКС и Африка: партнёрство для взаимного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Участники встречи обсудят возможности реализации всей полноты потенциала организации «для достижения инклюзивного глобального оздоровления экономики и устойчивого развития, укрепления взаимовыгодных партнёрских отношений с Африкой и Глобальным Югом в условиях многополярного мира, углубления и укрепления прогрессивной многосторонности и серьёзного реформирования системы глобального управления».

Важное место на переговорах будет уделено экономической проблематике. В ходе брифинга Наледи Пандор напомнила, что БРИКС — это 42% населения планеты, почти 30% территории мира, около 27% мирового ВВП и порядка 20% международной торговли.

Она добавила, что, «согласно данным МВФ, доля стран БРИКС в мировой экономической активности по паритету покупательной способности превосходит долю стран G7». По её словам, этот факт говорит о необходимости в глобальном экономическом, финансовом и политическом управлении прислушиваться к голосам государств БРИКС, Глобального Юга и Африки.

Аналитики полагают, что в повестку переговоров лидеров БРИКС войдут также вопросы дедолларизации.

«Валюта, которая постепенно в той или иной мере заменит американский доллар, уже не за горами. БРИКС имеет все шансы создать собственную валюту для расчётов между странами», — сказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в беседе с RT.

Кроме того, как сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, участники саммита обсудят проблемы безопасности и геополитики.

В Йоханнесбурге помимо переговоров членов БРИКС пройдут встречи в рамках платформ БРИКС — Африка и БРИКС плюс, которые были созданы в 2013 и 2017 годах соответственно. Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил принять участие в работе этих платформ 20 представителей международных организаций и 67 лидеров стран Африки и Глобального Юга.

«Критерии расширения»

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в центре внимания участников саммита будет также вопрос принятия в БРИКС новых членов.

«Одним из ключевых вопросов на повестке предстоящего в этом месяце саммита в Йоханнесбурге будет расширение БРИКС, которое существенно укрепит данное объединение и повысит его вес в мировых делах», — заявил министр 15 августа в ходе выступления на ХI Московской конференции по международной безопасности.

Ранее эту информацию подтвердила Наледи Пандор.

«Ожидается, что лидеры БРИКС обсудят вопрос расширения БРИКС… Текущий геополитический контекст стимулирует новый интерес к членству в БРИКС: страны Глобального Юга ищут альтернативы в многополярном мире», — заявила глава МИД ЮАР.

По словам шерпы ЮАР в БРИКС Анила Суклала, на данный момент около 40 стран выразили желание присоединиться к организации, 23 из которых уже подали официальные заявки на членство: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ и Эфиопия.

По мнению Наледи Пандор, подобный интерес является «признанием того, что голос БРИКС звучит в защиту интересов Глобального Юга».

Как полагают эксперты, гости саммита обсудят критерии принятия новых членов.

«Эта тема станет одной из центральных на встрече БРИКС. Расширение этого объединения имеет много особенностей. В частности, пока эту организацию нельзя назвать институционально оформленной. Например, у неё нет устава и постоянной штаб-квартиры. Есть пока только Новый банк развития, который успешно функционирует», — отметил Владимир Винокуров.

Схожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Многие страны выразили желание присоединиться к БРИКС. И здесь возникает вопрос о том, какими должны быть критерии и правила приёма новых членов. У стран — участниц объединения уже сложилось ясное представление о своих правах и обязанностях, но всё это носит неформальный характер и исходит из взаимного уважения. Для новых же членов необходимо будет согласовать определённые правила», — заявил специалист в беседе с RT.

На этом фоне западные СМИ распространяют информацию о том, что среди членов объединения якобы существуют разногласия по вопросу приёма новых членов. Об этом, в частности, написало в конце июля агентство Bloomberg. Однако, как напоминает Владимир Оленченко, государства БРИКС не подтвердили эту информацию.

«Страны БРИКС сейчас осторожно высказываются по вопросу критериев расширения объединения, потому что эту тему ещё нужно обсуждать. В то же время западные СМИ предпринимают попытки столкнуть интересы стран БРИКС. Например, они настойчиво запускают в информационное пространство информацию о том, что Индия, Китай и ЮАР якобы имеют разное мнение по этому вопросу. Однако сами эти страны об этом не говорили», — указал политолог.

«Развиваться поступательно и устойчиво»

По словам аналитиков, увеличение числа стран, желающих присоединиться к БРИКС, говорит о трансформации мирового порядка.

«Это глобальный тренд, который мы называем трансформацией мирового порядка. Международное сообщество устало от давления коллективного Запада и правил, которые придумывают США со своими союзниками. БРИКС же, наоборот, выступает за многополярность. Кроме того, в организацию входят страны с ведущими мировыми экономиками, поэтому многие понимают, что за ней будущее», — пояснил Владимир Винокуров.

Как отметил Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту», члены БРИКС выступают против блокового мышления.

«Члены «пятёрки» последовательно выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику «холодной войны» и геополитические игры с «нулевой суммой». БРИКС стремится предложить инклюзивные решения, основанные на коллективном подходе», — подчеркнул глава МИД РФ.

Такой подход БРИКС резко отличается от политики Запада, который вводит против неугодных стран односторонние санкции, говорят специалисты.

«Страны БРИКС заинтересованы в равноправных отношениях и в самостоятельном развитии без чьего-либо руководства. Этого западное сообщество не может предоставить. ЕС и G7 уже давно грешат экономическими и политическими рестрикциями. Глядя на такую политику, Глобальный Юг понимает, что не хочет попадать в зависимость от Запада», — заявил Владимир Оленченко.

Владимир Винокуров считает, что в перспективе БРИКС может стать «противовесом и балансиром G7».