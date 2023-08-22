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Премьер Японии Кисида сообщил о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа

В четверг начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1», сообщил глава правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер Японии назвал дату начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
© ТАСС/EPA

Кисида заявил, что сброс начнут, «если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море». Он заверил в готовности профильных ведомств и оператора Tokyo Electric Power к безопасному сбросу воды, передает ТАСС.

Премьер сказал, что власти Японии будут нести ответственность за сброс, даже если на это потребуется «несколько десятилетий». Он также выразил намерение бороться с распространением недостоверной информации по данной теме.

Tokyo Electric Power сообщила, что начала работы по подготовке к сбросу воды со станции – началась «транспортировка» первой порции воды, которая сейчас находится в специальных цистернах на станции, к системе сброса.

Напомним, Китай и Россия передали Японии список технических проблем в связи с ее планами осуществить сброс в океан радиоактивной воды.