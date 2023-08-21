Генсек ООН направил личное послание послу РФ на Кипре

Cпецпредставитель генерального секретаря ООН на Кипре Колин Стюарт передал послу России в Никосии Мурату Зязикову личное послание от главы организации Антониу Гутерриша в ходе встречи между ними. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник в ООН.

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Отмечается, что в сообщении от генсека международной организации, в частности, есть упоминание о продуктивной совместной работе в рамках реализации специальных гуманитарных программ ООН на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. Гутерриш в 2006 году приезжал в Ингушетию в качестве верховного комиссара по делам беженцев, когда главой республики был Зязиков.

По данным источника, спецпредставитель генсека ООН обсудил с послом РФ недавний инцидент в буферной зоне в местечке Пила.