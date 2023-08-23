Принцесса Монако переехала в Швейцарию

Принцесса Монако Шарлен стала видеться с принцем Альбером только на мероприятиях. Об этом пишет The Sun.

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По словам инсайдера, принцесса Монако Шарлен сейчас «живет в Швейцарии и видится со своим мужем только по предварительной записи». 45-летняя королевская особа встречается с принцем Альбером исключительно ради проведения церемоний и мероприятий.

Однако часть лета принцесса Шарлен провела на яхте со своим 65-летним мужем и их восьмилетними близнецами Жаком и Габриэллой. Тем не менее после принцесса Шарлен не вернулась во дворец и стала жить за границей.

«Альбер и Шарлен теперь хорошие партнеры и по очереди заботятся о детях», — сказал инсайдер немецкой газете Bild.

Источник добавил, что Шарлен пообещала возвращаться в Монако по официальным поводам, и теперь ей разрешено чаще видеться со своими детьми.