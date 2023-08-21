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Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию»

Следующий президент США должен «открыть Россию» и добиться мира на Украине. Такое мнение высказал кандидат на пост главы страны от республиканской партии Вивек Рамасвами, передает «РИА Новости».

Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию»
© globallookpress.com

Он считает, что «открытие России» необходимо для «победы над Китаем». Однако осуществление данного плана нужно начинать «с мирного урегулирования на Украине».

Также Рамасвами заявил, что аналогичным образом 37-й президент США Ричард Никсон «открыл Китай» во время холодной войны.

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