Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию»

Следующий президент США должен «открыть Россию» и добиться мира на Украине. Такое мнение высказал кандидат на пост главы страны от республиканской партии Вивек Рамасвами, передает «РИА Новости».

Он считает, что «открытие России» необходимо для «победы над Китаем». Однако осуществление данного плана нужно начинать «с мирного урегулирования на Украине».