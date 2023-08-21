Гутерреш огласит несколько важных посланий на саммите БРИКС

Раскрыта цель Гутерреша на саммите БРИКС
Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает на саммите БРИКС в Южно-Африканской республике ряд важных посланий. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, передает «РИА Новости».
По его словам, Гутерреш «с радостью принял приглашение» на саммит.
«Мы сейчас переживаем особенно сложный период. Саммит БРИКС сведет очень важных игроков на международной арене, роль ЮАР особенно значима. Мы используем его для донесения рада важных посланий», — отметил Дюжаррик.
Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Россию на встрече представит глава МИД РФ Сергей Лавров.
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