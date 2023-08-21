Шольц опустился в рейтинге популярности политиков ФРГ

Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) продолжает снижаться. За минувшую неделю глава правительства ФРГ потерял пять позиций и опустился на 12-е место среди политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

На прошлой неделе Шольц находился на седьмой строчке в рейтинге популярности германских политиков. За канцлером расположилась глава МИД ФРГ Анналена Бербок, представляющая партию "зеленых" (13-е место) и глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах (14-е место). Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") также потерял поддержку и опустился с 15-го на 17-е место. Таким образом, глава Минэкономики стал еще менее популярен, чем сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, которая, наоборот, поднялась на две строчки и занимает теперь 16-е место.

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Возглавляет рейтинг министр обороны ФРГ Борис Писториус. На втором месте расположился премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Замыкает тройку лидеров премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС). Как выяснили социологи, председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который может составить конкуренцию Шольцу на предстоящих выборах, заметно укрепил свои позиции. Он поднялся на 9-е место, тогда как на предыдущей неделе занимал 14-ю строчку.

Кроме того, как пишет газета, большинство немцев уже убеждены в том, что у "зеленых" будет больше шансов, если Бербок станет их кандидатом на пост канцлера.

Опрос проводился 21 августа. Количество участников не уточняется.