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Байдена раскритиковали после слов о поражении России

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн раскритиковал президента США Джо Байдена после слов о поражении России в спецоперации. Экс-агент рассмеялся, когда ведущий Эндрю Наполитано напомнил об этой фразе лидера США.

Байдена раскритиковали после слов о поражении России
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«Ваш босс сказал, что Путин "потерпел поражение" в войне и сказал это много-много раз. Вопрос: разве правая рука не знает, что делает левая, или правая рука, в этом случае Джейк Салливан, поняла, что происходит на самом деле и столкнулась с реальностью?» — отметил Макговерн.

По его словам, такие же прогнозы делал глава ЦРУ Билл Бернс и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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