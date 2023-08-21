В Молдавии объяснили отказ Бреговичу на въезд в страну

Сербский музыкант и композитор Горан Брегович получил отказ на въезд в Молдавию , где ожидалось его выступление на музыкальном фестивале, из-за пророссийских взглядов. Об этом заявил журналистам глава МВД республики Адриан Ефрос.

"После начала войны на Украине Брегович продемонстрировал пророссийские взгляды <...>. Были и другие мотивы запрета въезда на территорию Молдавии, которые были приняты во внимание органами безопасности", - сказал министр.

В минувшее воскресенье ожидалось участие артиста на музыкальном фестивале Gustar. Он сообщил, что был очень разочарован, когда в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде в страну без каких-либо, по его словам, официальных объяснений. Брегович подчеркнул, что много гастролирует по всей Европе и нигде не сталкивался с подобными трудностями. Решение властей подвергли критике молдавские политики, а МИД Сербии потребовал от Кишинева объяснений.