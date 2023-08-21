Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах за пост президента 23 августа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост лидера страны от Республиканской партии 23 августа. Свою позицию он выразил в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

Трамп указал, что по данным нового опроса CBS его кандидатура лидирует с невероятными показателями — 62%. Он подчеркнул, что это доказывает признательность народа за все, что он сделал за время своего президентства.

«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с прочными границами, энергетической независимостью, компетентными военными, самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим», — написал Трамп. Он заверил, что не будет участвовать в дебатах.