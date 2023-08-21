Китай поддержал идею расширения БРИКС

Китай одобрил идею принять в состав БРИКС новые государства и приветствует расширение объединения до «большой семьи». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел КНР, сделанное в преддверии саммита в Йоханнесбурге.

Как говорится в сообщении, Китай всегда был убежден, что БРИКС — инклюзивный и открытый механизм, поэтому Пекин полностью одобряет процесс расширения БРИКС и поддерживает «скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников».

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Пекин готов работать с государствами из состава БРИКС для поддержки работы ЮАР в качестве страны-председателя. Также Китай считает важным совместно организовывать различные мероприятия в рамках объединения, вносить вклад в укрепление мира, стабильности и процветания по всей планете и способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС.