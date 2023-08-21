Эксперт объяснил убийства политиков в Эквадоре

"Нет, это не политический заказ. Это связано прежде всего с тем, что группировки, которые имеются в Эквадоре, борются за передел сферы влияния. Когда политики начинают призывать к более активной борьбе с криминалитетом, они попадают в поле зрения этих деятелей. Мы говорим здесь не о каком-то заказе, а о росте криминальных групп", - сказал он.