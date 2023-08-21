Украина пригрозила запретить въезд хасидам

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может запретить въезд хасидам в Умань в случае продолжения депортации украинцев из страны. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По словам Корнийчука, украинские власти «не потерпят унижения своих граждан при въезде в Израиль». Он назвал немыслимым тот факт, что Киеву «нужно приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и с огромными логистическими усилиями», тогда как «израильское правительство оскорбляет» граждан Украины.