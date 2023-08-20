Посол Израиля ответил на угрозы Украины закрыть Умань для паломников

В этом году власти Израиля в основном не пустили в страну желающих нелегально работать украинцев, так посол Израиля в Киеве Михаил Бродский ответил на упреки Киева.

Он уточнил, что с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. По большей части это были те, кто хотел нелегально работать в Израиле, передает РИА «Новости».