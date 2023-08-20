СМИ: НАТО может принудить Украину сдаться после провала контрнаступления

В Хорватии заявили, что НАТО «запускает пробные шары», чтобы вынудить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович

«Пробные шары», от которых нет защиты, запускаются в сторону Киева: неслучайно высокопоставленный чиновник НАТО предлагает Украине передать оккупированные территории России в обмен на членство в НАТО», - пишет аналитик.

Он уверен, что с точки зрения геополитики, Западу сейчас выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России.

Марьянович подчеркивает, что с начала СВО Киев рассчитывал на своих мощных западных союзников, в первую очередь на Вашингтон и Лондон, а также отдельные страны Евросоюза.

В свою очередь Запад выдвинул неофициальный лозунг - «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется» (его популяризировали Байден и чиновники его администрации).

«Звучит красиво, но Киев изначально беспокоит тот факт, что это только слова, а не конкретные обязательства. Киев хотел бы рассчитывать на что-то вроде статьи 5 Устава НАТО, но такая помощь зарезервирована лишь для государств-членов альянса», - пишет Марьянович.

По его словам, Зеленский и окружение пока получают большие суммы денег и оружия, но все это «в один прекрасный день может внезапно прекратиться». Прекращение помощи будет вызвано либо политическими изменениями на Западе (особенно в США), либо преобладанием мнения, что дальнейшая поддержка Киева не даёт ничего конкретного в военном и геополитическом плане и является «пустой тратой денег».

При этом, по мнению обозревателя Advance, Россия не только не ослабляет себя военными действиями, но в целом становится сильнее по нескольким причинам. Одна из них - консолидация вокруг президента Владимира Путина.