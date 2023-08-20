Власти Израиля в 2023 году отказали во въезде 2,5 тысячам украинцам

Посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский после утверждений со стороны Украины об участившихся случаях отказа во въезде в Израиль украинским гражданам заявил в своем Telegram-канале, что с начала года власти Израиля отказали во въезде в страну лишь 5,4% от общего числа украинцев.

«По данным управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году», — написал он.

Бродский подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев речь шла о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле.

До этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство.