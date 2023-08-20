Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Мэр города Одесса Геннадий Труханов утверждает, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не следует демонтировать, а участь стоит решать непосредственно самим одесситам. Об этом сообщает "Страна.ua". "Мое персональное мнение, что его не нужно убирать", - утверждает градоначальник. По словам Труханова, Пушкина любят, уважают как украинцы, так и люди во всем мире. "Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы", - заметил одесский мэр. Труханов напомнил, что "никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала" указанный памятник поэту. "Поэтому это частный вопрос", - заключил он. Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. До этого стало известно, что власти Риги снесут памятник Пушкину.