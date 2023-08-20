СМИ: переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле

Специалисты ведут работу над проектными предложениями по возобновлению зерновой сделки, пишет обозреватель Бетуль Юста в статье для газеты Sabah. Она добавила, что технические переговоры между Россией и Украиной могут быть проведены в Стамбуле.

По данным обозревателя, работа над проектами по сделке ведется с целью недопущения нестабильности в беднейших странах, а также для нейтрализации миграционных потоков.

Эксперт уточнила, что переговоры сторон, так же, как и в прошлом году, могут пройти в Стамбуле.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнула Юста, единственный лидер, способный решить проблему с возобновлением сделки.

На этом фоне, добавила обозреватель, встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным имеет ключевое значение.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Анкарой идут консультации по альтернативным маршрутам поставок продовольствия нуждающимся странам.

Напомним, что документы по черноморской инициативе были разработаны и подписаны в Стамбуле летом прошлого года. Под соглашением поставили подписи представители России, Турции, ООН и Украины.

В рамках договоренностей предусматривались беспрепятственные поставки российской и украинской сельхозпродукции, решение вопросов в банковской сфере, реанимация аммиакопровода Тольятти - Одесса.