СМИ: переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле
Специалисты ведут работу над проектными предложениями по возобновлению зерновой сделки, пишет обозреватель Бетуль Юста в статье для газеты Sabah. Она добавила, что технические переговоры между Россией и Украиной могут быть проведены в Стамбуле.
По данным обозревателя, работа над проектами по сделке ведется с целью недопущения нестабильности в беднейших странах, а также для нейтрализации миграционных потоков.
Эксперт уточнила, что переговоры сторон, так же, как и в прошлом году, могут пройти в Стамбуле.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнула Юста, единственный лидер, способный решить проблему с возобновлением сделки.
На этом фоне, добавила обозреватель, встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным имеет ключевое значение.
Ранее сообщалось, что между Москвой и Анкарой идут консультации по альтернативным маршрутам поставок продовольствия нуждающимся странам.
Напомним, что документы по черноморской инициативе были разработаны и подписаны в Стамбуле летом прошлого года. Под соглашением поставили подписи представители России, Турции, ООН и Украины.
В рамках договоренностей предусматривались беспрепятственные поставки российской и украинской сельхозпродукции, решение вопросов в банковской сфере, реанимация аммиакопровода Тольятти - Одесса.
За год ни одно условие российской стороны не было выполнено. На фоне этого Москва 17 июля заявила о приостановке участия в зерновой сделке.