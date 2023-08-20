Лукашенко поздравил с праздником Военно-воздушные силы страны

Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником, который Беларусь отмечает в третье воскресенье августа, поздравил Александр Лукашенко.

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В приветственном адресе, который 20 августа цитирует пресс-служба главы государства, констатируется, что "в героическую историю военной авиации золотыми буквами вписаны подвиги летчиков в годы Великой Отечественной войны".

И сегодня, подчеркнул президент, ВВС "вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, а события наших дней еще раз подтверждают, что роль и значение авиации в обеспечении военной безопасности государства в будущем будет только возрастать".

Народ Беларуси, заявил верховный главнокомандующий, "гордится вами и помнит всех, кто завоевал победу на войне и в мирные дни пожертвовал собой во имя жизней других людей".