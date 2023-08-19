Лидер мятежников Нигера сделал заявление о действиях ECOWAS

Руководитель сформированного военными мятежниками Нигера национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Чиани заявил, что любое вмешательство в дела его страны со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет расцениваться как оккупация.

«Любое вмешательство со стороны стран ЭКОВАС мы будем считать оккупацией», — цитирует его телеканал Al Arabiya.

Вместе с этим он выразил готовность Нигера ответить на любое нападение.