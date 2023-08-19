Лидер мятежников Нигера сделал заявление о действиях ECOWAS

В Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией
Руководитель сформированного военными мятежниками Нигера национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Чиани заявил, что любое вмешательство в дела его страны со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет расцениваться как оккупация.
«Любое вмешательство со стороны стран ЭКОВАС мы будем считать оккупацией», — цитирует его телеканал Al Arabiya.
Вместе с этим он выразил готовность Нигера ответить на любое нападение.
При это Чиани также отметил, что готов «к любому диалогу, приемлемому для народа».