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В Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией

Руководитель сформированного военными мятежниками Нигера национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Чиани заявил, что любое вмешательство в дела его страны со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет расцениваться как оккупация.

Лидер мятежников Нигера сделал заявление о действиях ECOWAS
© globallookpress.com

«Любое вмешательство со стороны стран ЭКОВАС мы будем считать оккупацией», — цитирует его телеканал Al Arabiya.

Вместе с этим он выразил готовность Нигера ответить на любое нападение.

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При это Чиани также отметил, что готов «к любому диалогу, приемлемому для народа».

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