В Турции осудили действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

«Как страна-гарант, мы призываем миротворческие силы ООН воздерживаться от действий и риторики, которые могли бы бросить тень на их миссию, которую они выполняют на Кипре в течение почти 60 лет, в равной степени относиться к двум сторонам (общинам. — «Газета.Ru») на острове, уважать суверенитет и территориальную целостность Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК)», — говорится в сообщении.