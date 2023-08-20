На Украине демонтировали памятник биологу Мичурину

На Украине демонтировали бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Михновцы возле Лубен Полтавской области. Демонтирован памятник Мичурину», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Как уточнили источники, монументы демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. При этом в регионе накануне снесли еще три аналогичных памятника.