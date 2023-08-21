На Украине объяснили причину радости Зеленского по поводу поставок F-16

Радость главы Украины Владимира Зеленского по поводу поставок самолетов-истребителей F-16 создана исключительно для СМИ. Такое мнение Игорь Лопатенок в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, целью восторга украинского лидера является создание инфоповода. «Это просто шумиха в медиа», — считает режиссер. Он привел слова «одного из пилотов военной авиации США», отметившего, что на подготовку американского летчика уходит около года. При этом, как подчеркнул Лопатенок, неизвестно, сколько времени займет обучение украинских пилотов управлению истребителями.

Кроме того, российские силы контролируют воздушное пространство Украины, поэтому самолеты могут быть сбиты еще на взлете, добавил он. Режиссер назвал эффективность F-16 «очередной ложью». По его мнению, это касается не только истребителей, но и другой западной техники, переданной Киеву, включая немецкие танки Leopard.