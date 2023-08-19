В США заявили о допконтроле за средствами для Украины

Республиканцы в конгрессе США в качестве одного из условий одобрения дополнительного финансирования Вооруженных сил Украины могут потребовать введения контроля за средствами, которые Соединенные Штаты выделяют Киеву. Об этом сообщает газета Politico, передает ТАСС.

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Отмечается, что республиканцы в нижней палате конгресса «давно скептически настроены» по отношению к финансированию Украины. Белый дом и демократы в конгрессе считают, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы «успокоить крайне правых» конгрессменов, намерен настаивать на некотором сокращении запрашиваемых Байденом средств.

19 августа член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американские власти отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны.

До этого часть конгрессменов США выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины.