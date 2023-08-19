В Нидерландах лидер антимусульманского движения разорвал Коран напротив посольства Турции. Об этом сообщает De Telegraaf.

Как передает издание, инцидент произошел 18 августа в Гааге. Демонстранта Эдвина Вагенсвельда забросали камнями. При этом от толпы его защищали около 20 полицейских.

Министр юстиции Нидерландов Дилан Есильгоз назвала уничтожение священной книги «примитивным», однако отметила, что законы страны разрешают такие акции.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев высказывал мнение, что практику введения уголовного наказания за глумление над Библией и Кораном необходимо ввести на «самом высоком международном уровне».

28 июня текущего года в Швеции прошла акция с сожжением Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.