Русские хакеры провели массовую атаку на литовские автозаправки

Русскоязычная хакерская группировка Killnet атаковала сетевую инфраструктуру 429 автозаправочных станций в Литве. Об этом «Газете.Ru» сообщил KillMilk, лидер KillNet.

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Атаке подверглись точки таких топливных компаний, как Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum. KillMilk утверждает, что в результате инцидента у клиентов перечисленных организаций перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, списываться и начисляться бонусные баллы на карты программ лояльности и не только.

«Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат», – заявил KillMilk.

Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что на момент публикации новости литовские сайты Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum из России не открываются. Сервис Check Host показывает, что проблемы с доступом к веб-ресурсам компаний испытывают пользователи и из других стран.

Как долго продлится атака на литовские АЗС, не сообщается.