Le Monde: Франции разрешили вмешаться в подавление мятежа в Нигере

Асуми Масуду, врио премьер-министра Нигера, разрешил Франции вмешаться в подавление мятежа. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в прежней администрации африканской республики.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Масуду официально разрешил французским подразделениям, дислоцированным в Нигере, предпринять попытку освобождения смещенного военными главы государства Мохамеда Базума.

Источник пояснил, что врио премьера практически сразу после начала мятежа запросил поддержку Франции. Париж согласился ее оказать, но потребовал предоставить письменное разрешение.

Собеседник газеты отметил, что после получения документа, десять машин с французскими солдатами прибыли к зданию штаба национальной гвардии Нигера.

Боевые действия все же не начались, так как Базум выступил против проведения силовой операции, а Париж, несмотря на получение разрешения, занял сдержанную позицию, уточнил источник.