Умер актер сериалов «Просто Мария» и «Дикая Роза»

Мексиканский актер Давид Остроски скончался 17 августа на 67-м году жизни. Об этом сообщило мексиканское издание El Heraldo.

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Причиной смерти звезды «мыльных опер» стал рак, обнаруженный у Остроски осенью 2022 года. Тогда он прервал участие в съемках телесериала «Венсер ла Аусенсия» из-за сильных болей в руке. Врачи нашли у него опухоль, после чего актеру пришлось перенести несколько сеансов химиотерапии.

В апреле 2023 года Остроски ампутировали руку.

Давид Остроски родился в 1956 году в Мехико в семье уроженца Киева Педро Остроского Авруцкого и польки Гени Виноград.

Российскому зрителю Остроски известен по роли Карлоса из сериала «Дикая Роза», где он снялся с Вероникой Кастро, и графа д'Аренсо в «Просто Марии», где его партнершей по экрану стала Виктория Руффо.