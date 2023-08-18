Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию
Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик подал в суд на государство за нарушение его прав отбывания наказания в тюрьме. Об этом сообщает Reuters.
Брейвик считается самым жестоким террористом в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он совершил теракты в правительственном квартале Осло и острове Утейя. Его жертвами стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил его 21 году тюрьмы с возможностью продления срока, если его продолжат считать угрозой.
«Он подал в суд на государство, потому что находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме своих охранников», — приводятся в тексте слова адвоката Брейвика Эйстейна Сторрвика.
Он рассчитывает на рассмотрение иска весной 2024 года. По данным Reuters, ранее Брейвик уже подавал аналогичный иск, но его не удовлетворили. Также он несколько раз пытался добиться условно-досрочного освобождения, но суд отказывал.