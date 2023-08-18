Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик подал в суд на государство за нарушение его прав отбывания наказания в тюрьме. Об этом сообщает Reuters.

Брейвик считается самым жестоким террористом в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он совершил теракты в правительственном квартале Осло и острове Утейя. Его жертвами стали в общей сложности 77 человек. Суд приговорил его 21 году тюрьмы с возможностью продления срока, если его продолжат считать угрозой.

«Он подал в суд на государство, потому что находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме своих охранников», — приводятся в тексте слова адвоката Брейвика Эйстейна Сторрвика.