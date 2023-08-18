В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, впервые обнаружен в Великобритании . Об этом говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению на сайте правительства страны.

«Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа… В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании», — сказано в материале.

Комментируя ситуацию вокруг «Эрис», заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов указал, что в связи с его распространением новой волны коронавируса в России не будет, поскольку этот вариант не отличается принципиальным образом от своих предшественников, а заболевание им протекает не тяжелее, чем ОРВИ.