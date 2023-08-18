В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса

В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, впервые обнаружен в Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению на сайте правительства страны.
«Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа… В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании», — сказано в материале.
Британские специалисты заметили, что на данный момент не располагают необходимым массивом данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения констатировала быстрое распространение в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. В Роспотребнадзоре рассказали, что «Эрис» пока не получил широкого распространения в России, а симптомы у него такие же, как и у предыдущих вариантов.
Комментируя ситуацию вокруг «Эрис», заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов указал, что в связи с его распространением новой волны коронавируса в России не будет, поскольку этот вариант не отличается принципиальным образом от своих предшественников, а заболевание им протекает не тяжелее, чем ОРВИ.