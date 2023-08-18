Трамп пропустит первые дебаты Республиканской партии

Экс-президент США Дональд Трамп планирует пропустить первые дебаты претендентов на пост главы государства от Республиканской партии, которые состоятся 23 августа, а вместо них дать интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении экс-президента.

Дебаты организованы Республиканской партией в попытке сузить круг претендентов на пост президента США и выявить среди них фаворитов. Однако Трамп изначально скептически относился к участию в дебатах и обещал дать ответ о том, планирует ли выступать на них, позднее. Его отказ, как отмечает газета, может быть негативно воспринят Республиканской партией.

Дебаты будут транслироваться на телеканале Fox News, где ранее работал Карлсон. Обстоятельства его увольнения с канала ранее в 2023 году не до конца ясны. Как предполагает The New York Times, решение Трампа предпочесть Карлсона Fox News может сказаться на поддержке экс-президента этим телеканалом в ходе избирательной кампании.