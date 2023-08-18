«Волга-Днепр» предложила Канаде урегулировать спор с арестованным Ан-124

Власти Канады получили от группы компаний «Волга-Днепр» предложение по урегулировании спора с арестованным грузовым самолётом Ан-124. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на МИД Канады.

Отмечается, что официальное уведомление было отправлено ещё в понедельник. В нём «Волга-Днепр» сообщила о планах инициировать официальное разбирательство по поводу захвата Канадой Ан-124. Согласно тексту сообщения, российская компания подаст иск о возмещении ущерба, который был нанесён действиями канадских властей.

«Если спор не будет разрешен в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, авиакомпания “Волга-Днепр” официально инициирует арбитражное разбирательство», – сказано в сообщении.

В уведомлении также указано, что компания «Волга-Днепр» открыта для переговоров с представителями Канады, если последние решат урегулировать ситуацию мирно.