В Нигере прошли обыски в домах окружения президента Базума

Обыски в домах людей из окружения президента Нигера Мохамеда Базума прошли в ночь с 17 на 18 августа в городе Ниамей. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RFI.

По ее информации, в дома заходили вооруженные люди и "по меньшей мере одно гражданское лицо", выносили документы и различное имущество: телефоны, часы, украшения, персональные компьютеры, деньги. Утверждается, что только из дома назначенного Базумом премьер-министра Ухумуду Махамаду вынесли до 60 млн франков КФА (франк Африканского финансового сообщества), что равноценно примерно €90 тыс. Из дома председателя Высшего органа по консолидации мира генерала Махамаду Абу Тарка, например, вывезли два автомобиля.

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Всего же обыски и вывоз имущества проводились не менее чем по девяти адресам, в том числе у главы МИД в правительстве Базума Асуми Масуду, депутата парламента, бывшего министра обороны Калла Мутари, депутата и одного из руководителей Нигерской партии за демократию и социализм (пропрезидентская) Калла Анкурао. Среди подвергнутых обыску радиостанция называет еще несколько имен - это высокий представитель президента Фумакое Гадо, глава кабинета президента Дауда Такубакое, его заместитель Исса Галмаи. Также утверждается, что обыски прошли в доме одного из охранников.

Источник радиостанции, "близкий к судебным органам" Нигера, заявил, что не в курсе этих обысков. В то же время он уточнил, что сейчас в стране действует особое положение и процедуры не всегда соблюдаются. Также один из тех, чей дом был подвергнут обыску, заявил, что ему не предъявляли соответствующий ордер.

Мятежники в Нигере объявили 13 августа, что намерены начать судебное преследование Базума, который был захвачен ими в момент государственного переворота 26 июля. Они утверждают, что имеют доказательства совершения Базумом государственной измены и подрыва внутренней и внешней безопасности Нигера.