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Канада ввела санкции против трех судов Москвы

Канада внесла в санкционный список Московский городской суд, а также Басманный районный суд и Хамовнический районный суд города Москвы.

Канада ввела санкции против трех судов Москвы
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Канады.

Новые рестрикции затронули также 15 физических лиц.

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