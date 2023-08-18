Канада ввела санкции против трех судов Москвы

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыКанада ввела санкции против трех судов МосквыТАСС18 августа, 17:35Канада внесла в санкционный список Московский городской суд, а также Басманный районный суд и Хамовнический районный суд города Москвы.© globallookpress.comСоответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Канады.Новые рестрикции затронули также 15 физических лиц.В мире, Мосгорсуд26Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиКанада ввела санкции против трех судов МосквыВ ООН сообщили, что тысячи транзитных мигрантов не могут покинуть Нигер"Соллерс" начнет серийное производство коробок передач во II квартале 2024 года