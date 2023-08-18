В Кишиневе прокомментировали решение властей России в отношении Молдавии

В МИД Молдавии выразили сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию ряду официальных лиц республики в ответ на высылку дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров, его цитирует официальный Telegram-канал ведомства.