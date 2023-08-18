Литва отказала в убежище представителю белорусской оппозиции Ольге Карач

Власти Литвы отказали в предоставлении убежища представителю белорусской оппозиции Ольге Карач, обвиняемой Минском в причастности к террористической деятельности. Об этом решении властей Карач, девять лет проживающая в Литве, сообщила журналистам.

© Wikipedia Commons

"Мною получено уведомление департамента миграции об отказе в просьбе о предоставлении убежища", - сказала она.

Основанием для этого является вывод департамента госбезопасности о том, что пребывание Карач в Литве является угрозой нацбезопасности. Спецслужба ссылается на участие оппозиционера в конференциях в России, ее контактах с российскими политиками.

Карач намерена оспаривать эти решения в суде и говорит, что готова дойти до Европейского суда по правам человека. Она удивлена тем, что временный вид на жительство для нее сохранен, а в убежище, которое необходимо, чтобы чувствовать себя защищенной от спецслужб Белоруссии, отказано.