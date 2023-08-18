Молдавия объявила о выходе из соглашения о пограничных войсках с СНГ

Власти Молдавии приняли решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, сообщает ТАСС. Отмечается, что договор, который был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте, потерял актуальность для Молдавии вскоре после подписания и не исполнялся.

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Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран — участниц СНГ, — цитирует агентство пресс-службу законодательного органа.

Ранее власти Молдавии объявили о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а затем — о сокращении более чем в два раза российского дипкорпуса в Кишиневе. Также был предпринят ряд других подобных шагов. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, власти Молдавии и, в частности, президент страны Майя Санду, не самостоятельны в таких решениях.