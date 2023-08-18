Си Цзиньпин нанесет государственный визит в ЮАР

В начале следующей недели в ЮАР стартует саммит БРИКС. По приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге ЮАР.

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Также Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Южно-Африканскую Республику в период с 21 по 24 августа. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".