Си Цзиньпин нанесет государственный визит в ЮАР
В начале следующей недели в ЮАР стартует саммит БРИКС. По приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 15-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге ЮАР.
Также Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Южно-Африканскую Республику в период с 21 по 24 августа. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Во время пребывания в ЮАР Си Цзиньпин будет совместно с Рамафосой председательствовать на диалоге между руководителями Китая и Африканских стран.