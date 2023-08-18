Си Цзиньпин намерен посетить ЮАР и принять участие в саммите БРИКС
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила о наличии у председателя КНР Си Цзиньпина планов посетить 21-24 августа ЮАР с государственным визитом и принять участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, передает РИА Новости.
Кроме того, дипломат отметила, что Си Цзиньпин вместе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой также будет председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки.
Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа. Он будет проходить в Йоханнесбурге. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении принять участие в саммите в режиме видеоконференции.
Как стало известно, президент Южно-Африканской республики пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и «глобального Юга» и 20 представителей организаций.