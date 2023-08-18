Си Цзиньпин намерен посетить ЮАР и принять участие в саммите БРИКС

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила о наличии у председателя КНР Си Цзиньпина планов посетить 21-24 августа ЮАР с государственным визитом и принять участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, передает РИА Новости.

Кроме того, дипломат отметила, что Си Цзиньпин вместе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой также будет председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа. Он будет проходить в Йоханнесбурге. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении принять участие в саммите в режиме видеоконференции.