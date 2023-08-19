На Украине признали невозможность защитить все энергообъекты зимой

Защитить все энергетические объекты Украины зимой невозможно, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Его заявление прозвучало в эфире Украинского радио, пишет РИА Новости.

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По словам Данилова, энергообъекты Украины защищены в 2023 году лучше, чем в 2022 году, однако уберечь их все от атак зимой физически нереально.

«Мы не говорим, что мы сможем защитить все [энергообъекты], защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все от нас зависящее», — высказался он.

Ранее эксперт в области энергетики Юрий Корольчук предупредил, что зимой в Киеве и других украинских городах могут начаться отключения электричества на длительный срок. По его словам, перебои будут вероятны даже без российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры.