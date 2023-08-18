ЕС направит более €1,5 млн на «информационные услуги» для украинских журналистов

Европейская служба внешних связей ищет подрядчика для оказания услуг по медиаподдержке представительству Евросоюза на Украине. Речь идёт о мониторинге освещения тем, связанных с ЕС, в украинских СМИ, подготовке еженедельных информационных бюллетеней для украинских журналистов и поддержке европейского имиджа в социальных сетях. С текстом документа ознакомился RT.

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В рамках услуг по оказанию медиаподдержки представительству ЕС на Украине подрядчик должен будет обеспечить всестороннее освещение связанных с Евросоюзом тем региональными украинскими СМИ.

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«Цель — сотрудничество с основными, формирующими общественное мнение СМИ, которые пользуются популярностью или влиянием в соответствующих областях, а также обеспечение максимально широкого распространения информации и сигналов о ЕС, отношениях между ЕС и Украиной и деятельности представительства ЕС на Украине», — отмечается в документе.

Одним из ключевых направлений проекта являются «информационные услуги ЕС» для украинских журналистов. Так, в европейском ведомстве намерены подготовить 48 еженедельных информационных бюллетеней об основных направлениях политики и инициативах ЕС, а также 300 «специальных новостных» сообщений (по 4—5 в неделю).

Кроме этого, исполнитель должен подготовить или «обновить» пулы представителей СМИ на телевидении, радиостанциях и в соцсетях Украины. В частности, это касается основных региональных телеканалов, печатных региональных СМИ и блогеров, освещающих среди прочего темы, связанные с ЕС.

Поддержка социальных сетей также подразумевает разработку и подготовку графической продукции в различных форматах для публикации на страницах представительства ЕС в соцсетях.

Общий объём финансирования проекта составит €1,54 млн.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT назвал европейскую инициативу «покупкой» ведущих украинских СМИ.

«Я думаю, что тот контент, который будет создаваться за эти деньги в украинских СМИ, будет носить антироссийский характер. Этот контент будет также направлен на то, чтобы проводить политику США на Украине, поскольку Боррель не стесняется признаваться в том, что он и ЕС действует в интересах Североатлантического альянса, под которым подразумеваются американские стратегии», — отметил эксперт.

По словам Оленченко, в ЕС понимают, что нынешнее украинское руководство теряет популярность среди населения, и пытаются поддержать его в информационном пространстве.