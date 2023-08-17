Обвинение в убийстве главы Microsoft предъявлено его бывшей жене

Прокуратура Флориды (США) предъявила обвинения в убийстве исполнительного директора Microsoft Джареда Бридегана его бывшей жене, Шэнне Гарднер-Фернандес. Об этом пишет «Российская газета».

По данным следствия, Бридеган в феврале 2022 года ехал со своей двухлетней дочерью в Джексонвилл-Бич, когда наткнулся на шину, преградившую ему путь. Когда бизнесмен вышел из машины, его убили. Ребенок не пострадал.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания предъявила Шенне обвинения в убийстве первой степени, тяжком преступлении, а также в заговоре с целью совершения убийства первой степени и жестокого обращения с детьми.

По версии обвинения, Гарднер-Фернандес тщательно спланировала преступление и «играла ключевую роль в хладнокровном, расчетливом и преднамеренном убийстве» предпринимателя.

Стражи порядка арестовали Гарднер-Фернандес в Уэст-Ричленде (штат Вашингтон). Она будет экстрадирована в округ Дюваль.

В прокуратуре отметили, что Шэнна является третьим лицом, которому предъявлено обвинение по этому делу. Ранее были задержаны Генри Тенон, а также его компаньон, Марио Фернандес Салдана. Они обвиняются в убийстве второй и первой степени, соответственно.

Сторона обвинения подчеркнула, что будет добиваться смертной казни для бывшей жены Бридегана и Марио Салданы.