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Лукашенко отверг наличие у Путина имперских замашек по Украине и Белоруссии

У российского президента Владимира Путина нет имперских замашек в отношении Украины и Белоруссии, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко, опубликованной на Youtube.

Лукашенко прокомментировал отношение Путина к Украине и Белоруссии
© РИА Новости

«То, что у Путина были какие-то имперские замашки — у меня ни одного факта, чтобы это подтвердить», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также назвал эти домыслы нелепой болтовней и фейковой информацией.

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«Я уверен, он никогда не просчитывал, что вот, надо поработить там кого-то. Украина, потом Беларусь. Чепуха это», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко предположил, кто может стать следующим президентом России.

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