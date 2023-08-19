В США ожидают добровольной сдачи Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, возможно, добровольно сдастся властям в тюрьме округа Фултон в конце следующей недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Никаких подробностей насчет этого журналисты не приводят. При этом политики и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа текущего года.

Трамп, отрицающий вменяемые ему преступления, на данный момент не делал никаких заявлений насчет возможной сдачи.

Ранее Дональд Трамп обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Политик отметил, что американская администрация во главе с президентом Джо Байденом уверена, что ей не придется нести ответственность за свои действия. Ранее Трамп призвал проводить судебные процессы по делам против него после президентских выборов в 2024 году. Он назвал вмешательством в выборы решение прокуратуры начать процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года.