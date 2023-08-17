Следующий президент РФ и прогноз по Украине. Главное из интервью Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью украинской журналистке Диане Панченко. «Рамблер» собрал главное из него.

В частности, Лукашенко указал, что конфликта на Украине можно было избежать и сделать это можно и сейчас, но любые переговоры должны начинаться без предварительных условий. На этом фоне президент Белоруссии допустил, что Минск окажется вовлечен в этот процесс. По его мнению, оттягивание переговоров грозит Киеву военным переворотом, а также потерей всех своих территорий.

Видео дня

Говоря о начале СВО, Лукашенко указал, что не получал никаких предупреждений от президента России Владимира Путина, но за несколько дней тот попросил «прикрыть его, если вдруг что». При этом он отметил, что отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии.

«Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до нее», — добавил Лукашенко.

По данным главы Белоруссии, за время контрнаступления Киев получил 45 тысяч погибших и покалеченных военных. В связи с этим он уверен, что РФ в ходе СВО отказалась от взятия столицы Украины только, чтобы избежать еще большего количества жертв.

«Президент Украины Владимир Зеленский идет к передаче части страны Польше», — заявил Лукашенко.

Такое развитие событий он назвал неприемлемым для Минска и Москвы. Однако этого не допустят и сами украинцы, считает президент Белоруссии. При этом он подчеркнул, что в случае любой агрессии против страны со стороны Украины, Польши или Прибалтийских государств, республика мгновенно ответит на нее. Кроме того Лукашенко добавил, что Минск всегда будет помогать Москве, поскольку она является его союзником.

Также президент Белоруссии спрогнозировал результаты президентских выборов в РФ и на Украине. В случае с Россией он считает, что победу одержит Путин, поскольку у него нет соперников, а на Украине к власти придет кто-то из военных, но точно не Зеленский.