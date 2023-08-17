Лукашенко объяснил отказ Путина от взятия Киева в начале СВО

«Вопрос [взятия Киева под контроль российских войск] действительно был нескольких дней. Если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы это была у вас война? Война бы уже закончилась... И у меня с Путиным был в связи с этим разговор. И Путин мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно"» — рассказал белорусский лидер.