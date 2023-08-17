Лукашенко: Цели СВО уже выполнены

Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.