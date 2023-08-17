США расширили санкции в отношении четырех россиян

Власти США внесли в санкционные списки четырех россиян, якобы причастных к делу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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Как указал официальный представитель Госдепа, под санкции попали Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев, являющиеся, по словам Миллера, сотрудниками ФСБ. Отмечается, что ограничительные меры вводятся на основании положений «закона Магнитского», направленного на защиту прав человека за границей.